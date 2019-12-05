В Петербурге за полтора часа на «зебрах» сбили двоих человек. Погибла женщина

Сразу два пешехода стали жертвами ДТП вечером 5 декабря в Петербурге. Пожилого мужчину спасают врачи, женщина скончалась на месте.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около пяти вечера на Светлановском проспекте, 117 67-летний водитель «Рено» сбил 30-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшую спасти не удалось, она погибла на месте.

Через полтора часа уже в Выборгском районе, на перекрёстке Тихорецкого проспекта и улицы Веденеева 52-летний мужчина за рулём «Мицубиси» на «зебре» сбил пешехода, который получил тяжёлые травмы и был госпитализирован.



