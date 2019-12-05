Центр Парижа опять охвачен беспорядками. По всей Франции протестовать против пенсионной реформы вышли более 800 тысяч человек

Центр французской столицы опять захватили протестующие. К вечеру 5 декабря полиция начала применять против них слезоточивый газ, пишет Le Figaro. Сами забастовщики отвечают петардами.

По данным МВД, которые приводит издание, по всей стране протестовать против пенсионной реформы вышли 806 тысяч человек, из них 65 тысяч — в Париже. Представители профсоюзов ранее заявляли о цифре в полтора миллиона человек.

Напомним, 5 декабря во Франции стартовала общенациональная забастовка против пенсионной реформы. Закрыты многие школы, отменены поезда и авиарейсы. В акциях протеста принимают участие жители как минимум 70 городов. Во многих регионах — например, Бордо и Нанте, – акции протеста сопровождаются столкновениями с полицией.



