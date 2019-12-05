«Все наши предложения — на столе». Путин заявил, что Россия готова продлить договор СНВ-3 «без всяких условий»
Россия готова до конца года продлить договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом 5 декабря на совещании по военной тематике в Сочи заявил Владимир Путин.
«Все наши предложения по продлению этого договора – на столе. Никакой реакции пока мы от партнёров не получили. В этой связи хочу ещё раз подтвердить позицию Российской Федерации: Россия готова незамедлительно, как можно быстрее, прямо до конца текущего года, без всяких предварительных условий продлить договор СНВ-3. Чтобы не было потом никакого двойного, тройного толкования по поводу нашей позиции, говорю это официально», – подчеркнул президент.
Путин: Россия не заинтересована в развёртывании ракет там, где их нет. Мы объявили мораторий на размещение таких ракет и предложили коллегам в Европе и США присоединиться. Пока ответил только господин Макрон. Это вынуждает нас предпринимать меры противодействия указанным угрозам pic.twitter.com/olCBQUofPi— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 5, 2019
Отметим, заявление прозвучало на фоне прекращения действия договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
«Подчеркну, что Россия не заинтересована в развязывании гонки вооружений и развертывании ракет там, где их сейчас нет. Как известно, мы объявили односторонний мораторий на размещение таких ракет, предложили нашим коллегам в Европе и США присоединиться. Пока нам ответил только президент Французской Республики господин Макрон. От других партнеров реакции нет. Это вынуждает нас предпринимать меры для противодействия указанным угрозам», — сказал Путин.
Справка:
США 2 августа вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, действовавшего с июня 1988 года, который запрещал размещение в Европе ракет радиусом действия от 500 до 5500 км. РФ неоднократно возражала против прекращения действия договора, указывая на то, что США получат возможность разместить такие ракеты на своих объектах ПРО в Польше и Румынии, в непосредственной близости от границ России, и пообещала найти симметричный ответ.
Договор РСМД, заключенный в 1987 году между СССР и США, не разрешает сторонам иметь на вооружении баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняли друг друга в нарушении его условий.