«Все наши предложения — на столе». Путин заявил, что Россия готова продлить договор СНВ-3 «без всяких условий»

Россия готова до конца года продлить договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом 5 декабря на совещании по военной тематике в Сочи заявил Владимир Путин.

«Все наши предложения по продлению этого договора – на столе. Никакой реакции пока мы от партнёров не получили. В этой связи хочу ещё раз подтвердить позицию Российской Федерации: Россия готова незамедлительно, как можно быстрее, прямо до конца текущего года, без всяких предварительных условий продлить договор СНВ-3. Чтобы не было потом никакого двойного, тройного толкования по поводу нашей позиции, говорю это официально», – подчеркнул президент.

Путин: Россия не заинтересована в развёртывании ракет там, где их нет. Мы объявили мораторий на размещение таких ракет и предложили коллегам в Европе и США присоединиться. Пока ответил только господин Макрон. Это вынуждает нас предпринимать меры противодействия указанным угрозам pic.twitter.com/olCBQUofPi — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 5, 2019

Отметим, заявление прозвучало на фоне прекращения действия договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Подчеркну, что Россия не заинтересована в развязывании гонки вооружений и развертывании ракет там, где их сейчас нет. Как известно, мы объявили односторонний мораторий на размещение таких ракет, предложили нашим коллегам в Европе и США присоединиться. Пока нам ответил только президент Французской Республики господин Макрон. От других партнеров реакции нет. Это вынуждает нас предпринимать меры для противодействия указанным угрозам», — сказал Путин.



