«Если вы пьете, материтесь в общественном месте, устраиваете драки, при чем тут Дзюба?» Нападающий «Зенита» прокомментировал задержание фанатов «Спартака»

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба прокомментировал задержания болельщиков «Спартака» после игры в Петербурге в прошедшее воскресенье, 1 декабря. Как заявил форвард 5 декабря в интервью «Спорт-Экспрессу», задерживать фанатов не стоило, несмотря ни на какие выкрики, в том числе в адрес самого Дзюбы.

— Самое главное для них наказание — то, что я играю в «Зените», мы побеждаем «Спартак», – объяснил Артем. – Я воспитанник этого клуба, у меня все хорошо — это то, что не дает им покоя. Говорят, не надо реагировать, я и не реагирую, но появляется придуманная информация — якобы кому-то жаловался. Как это представляют — что кому-то рассказываю об этой истории? Я всегда был против закрытия фанатских трибун и задержаний болельщиков без причин. Но надо разбираться в каждом случае отдельно и в рамках правового поля. Мне неприятно, что из-за выходки отдельных лиц используют мое имя и пытаются очернить все фанатское движение. Читал, что были пьяные, что люди матерились. Видел в соцсетях, что несовершеннолетнего отпустили. Мы не знаем повода, и проще всего сейчас написать, что «всех задержали из-за Дзюбы». Но если вы пьете, материтесь в общественном месте, устраиваете драки, при чем тут Дзюба?

Напомним, задержали троих москвичей 1 декабря у отеля на Кирочной. Основанием послужила громкая нецензурная брань. Фанаты вину не признали и на заседании утверждали, что были задержаны полицией без причины. Суд назначил им наказание в виде 15 суток ареста. Позже срок снизили до 7 суток.

Самое серьёзное, по околофутбольным меркам, наказание получил накануне 34-летний заряжающий с сектора «Спартака» Валерий Бевз. Ему на полтора года запретили посещать стадионы и обязали выплатить пятитысячный штраф за нецензурное оскорбление Артёма Дзюбы в мегафон.



