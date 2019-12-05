Выходные в Финляндии 7–8 декабря: Предпраздничное настроение, собаки и Amorphis

В Финляндии продолжается пора рождественских ярмарок, концертов и выставок. Однако в этой предпраздничной атмосфере нашлось место и выступлению металлистов, и демонстрации собак.

представительство Лаппеенранты в Петербурге

В субботу на юге Финляндии ожидается от нуля до плюс шести градусов Цельсия, пройдет снег с дождем. В центральной части страны столбик термометра опустится до минус трех, без осадков. В северных регионах ожидаются морозы до минус девяти, возможен снег. В воскресенье в Суоми без осадков, от минус девяти в северных районах до плюс одного на юге страны.

В пятницу вечером в Хельсинки можно успеть полюбоваться факельным шествием в честь Дня независимости Финляндии, оно стартует в 17 часов от кладбища Хиетаниеми и следует к Сенатской площади через Северную Эспланаду и мимо президентского дворца. Праздник на Сенатской площади начнется в 17:55: там состоится выступление хора, а мэр столицы произнесет торжественную речь.

С 6 декабря в Хельсинки начнет работу главная рождественская ярмарка. На Сенатской площади разместятся киоски с товарами от 72 финских производителей и ремесленников, а также ресторанный дворик, где за питание будут отвечать 12 столичных заведений. Впрочем, еду можно будет найти и на прилавках торговцев: мед, рыбные пироги и другие национальные блюда центральных и северных районов Финляндии, сыры и рыбу. В выходные ярмарка Святого Томаса работает с 10 до 20 часов.





Также за рукодельными изделиями, мастер-классами и праздничной атмосферой можно отправиться в Wanha Satama, где ярмарка будет открыта в выходные с 11 до 18 часов. Однако вход платный, 6 евро.

Дизайнерские товары будут представлены в культурном центре Кабельный завод. В субботу и воскресенье с 10 до 18 часов там можно приобрести одежду, украшения, посуду и текстиль.

В воскресенье в Церкви в скале состоится бесплатный концерт музыки барокко. Камерный хор Viva vox исполнит рождественские песни 16 – 18-го веков, а также прозвучит музыка Генделя и Шарпантье. Начало в 18:00.

В Доме-музее Синебрюховых до 12 января можно узнать о традициях рождественских празднований. В залах представлены варианты сервировки, фарфоровая посуда и текстиль.

В Ледовом дворце 7 декабря состоится концерт финских металлистов Amorphis. Группа выступит в рамках тура в поддержку альбома Queen Of Time. Билеты стоят 52,50 евро.

В выставочном центре Хельсинки 7 – 8 декабря пройдет крупнейшая в Финляндии выставка собак. Билет для взрослых обойдется в 15 евро.

В Лаппеенранте рождественская ярмарка откроется 7 декабря на площади Марианаукио. Там можно будет приобрести украшения, предметы декора, сувениры и рождественские угощения, а также выпить горячего глёги. По выходным с 12 до 14 часов гостей будет приветствовать Йоулупукки. Ярмарка будет работать до 22 декабря, в выходные с 11 до 17 часов, а в будни – до 18 часов.





В Хамине 7 декабря устроят праздничное мероприятие «Наринки Анны». В купеческом доме-музее (Kasarminkatu, 6) с 12 до 16 часов будут проходить мастер-классы и продаваться рождественские сувениры и угощения.

Виктория Трифонова, «Фонтанка.ру»