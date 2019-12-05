По следам историка Соколова. В Башкирии мужчина признался в расчленении брата под Петербургом два года назад

Оперативники угрозыска Ленобласти убедили жителя башкирского города Салават, 36-летнего Антона Мурашкина, признаться в давнем преступлении. Как пишет 47news, он рассказал, как два года назад в Мурино разрезал двоюродного брата.

Если верить признаниям мужчины, трагедия произошла весной 2017-го на кухне в доме на улице Новой в Мурино. Антон выпивал с двоюродным братом Женей. Последний делал это за счет брата, но в какой-то момент тот не захотел продолжать в одиночку оплачивать продолжение банкета. И якобы ушел спать. Проснулся мужчина, по его словам, оттого, что над ним навис брат с молотком. Сегодня на листе допроса – версия: жертва сама упала на своё же орудие.

«Перетащив 120 братских килограммов в ванну, он начал кромсать родственника. Но перепроверил – потыкал иголкой в щеку и подпалил зажигалкой пятку. Успокоившись, тяпнул остатки водки, но не более пол-литра. Следователь записывал подробно. Ему и пришлось услышать, как Антон взял большой нож и сначала достал внутренности, а затем стал спускать их в унитаз. Когда система засорилась, пришлось резать помельче. Полчаса не мог оторвать голову от позвоночника. Воспользовался болгаркой», – расписывает ужасы признания издание.

Части тела мужчина выбросил в пожарный водоём поблизости за десять ходок. Подождал пару дней, написал заявление о пропаже брата и уехал в Салават. Там его совесть замучила до того, что он самолично стерилизовал себя. 47news особо отмечает, что Мурашкин имеет высшее образование, диплом факультета информатики, что роднит его с главным героем новостей ноября — историком Соколовым, который признался в убийстве возлюбленной, после того как был выловлен из Мойки с рюкзаком, в котором нашли женские руки. Голову и туловище из рек Петербурга потом извлекли водолазы.



