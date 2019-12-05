Авто Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+5°C
/ Завтра: +4
$ 63.81р
70.72р
22:05 05.12.2019
Расширенный поиск

Город
05.12.2019 20:32
Печать

В Петербурге появятся Луспекаевский и Молчаливый скверы, а к Внутреннему кольцу доведет Внешний переулок

Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга в ходе заседания 5 декабря единогласно приняла решение рекомендовать губернатору присвоить одному из скверов на Торжковской улице имя Павла Луспекаева. Лауреат Государственной премии за роль в фильме «Белое солнце пустыни» в свое время получил квартиру от БДТ в доме №32. Как сообщили «Фонтанке» в Комитете по культуре, Луспекаевский сквер появится между домами 26 и 32.

Среди других одобренных решений — присвоение одному из скверов имени Романа Мельцера в честь архитектора, занимавшегося строительством «Нобелевского городка» на Большом Сампсониевском проспекте. А сквер на Лермонтовском проспекте, 54 получит имя Лермонтовского.

Из забавных наименований — в распоряжении петербуржцев теперь будет Молчаливый сквер на Малоохтинском проспекте между домами 38 и 44. Его назвали в честь проходившей здесь в 1835-1865 годах Молчаливой улицы. Кроме того, в Парголово безымянный проезд от Крутой улицы до Внутреннего кольца назвали Внешним переулком.

Среди других вопросов, которые обсуждала комиссия — название будущей станции метро в Каменке (выбор по-прежнему стоит между «Каменкой» и «Нижней Каменкой», голоса членов комиссии разделились пополам) и переименование уже действующей станции метро «Новокрестовская» в «Зенит». Напомним, ранее «Фонтанка» уже сообщала, что мнения членов комиссии разошлись, и к обсуждению этого вопроса было решено вернуться позднее.


В беседе с «Фонтанкой» член Топонимической комиссии Алексей Ерофеев предположил, что в честь «Зенита» было бы уместнее назвать планируемую станцию «Новокрестовская-2», а не переделывать уже действующую «Новокрестовскую» (напомним, если клуб получит станцию в честь себя, ее декор может быть изменен).

«Мы внесли с голоса предложение назвать Зенитовской безымянную площадь между Футбольной Аллеей и Велосипедной и Теннисной аллеями, где стоит памятник Кирову и где были кассы стадиона, – рассказал Ерофеев. – Там есть проспект Динамо, Динамовская улица, есть сквер Виктора Набутова, есть скверы Александра Белова и Владимира Кондрашина. Там очень много уже наших великих спортсменов увековечено. Почему бы не сделать Зенитовскую площадь? Было бы хорошо. Но этот вопрос мы еще не голосовали, он непроработанный, его надо будет выносить отдельно на следующую комиссию. И я спросил, почему бы при строительстве новой станции метрополитена на этом месте (а там предполагается пересадочная станция) не назвать ее «Зенитом» изначально? И тогда архитекторы, скульпторы будут разрабатывать ее проект, как они специально разрабатывали проект «Новокрестовской». А то лишь сделав станцию ее переделывать – даже некое неуважение к ее создателям»

Впрочем, краевед засомневался, что болельщики и представители клуба будут готовы ждать годы до тех пор, пока будет построена новая станция.

 

 

 

Справка:

Павел Луспекаев (1927-1970) — заслуженный артист РСФСР, участник Великой Отечественной Войны, с 1959 по 1965 — актер БДТ им. Г.А. Товстоногова.

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      05.12.2019 18:00

      Зимние забавы в Царском селе

      В этом году зима пришла ровно по календарю. Зимние забавы всегда были в почёте у пушкинцев. В них с удовольствием принимали участие и царские особы, и простые горожане.
      Setl Group
      05.12.2019 17:04

      В Петербурге открылся новый сервис по аренде квартир: «ПН-Аренда»

      Компания «Петербургская Недвижимость» открыла направление «ПН-Аренда» для собственников жилья. Сервис предполагает полное сопровождение на всех этапах сдачи: от подготовки квартиры и профессиональной фотосъемки до заключения и продления договора аренды.
      ПАО МКБ
      05.12.2019 15:10

      МКБ и ПАО «НГК «Славнефть» начали взаимодействие через «Транзит 2.0»

      Московский кредитный банк (МКБ) и нефтяная компания «Славнефть» начали взаимодействие на базе единой платформы обмена финансовыми сообщениями «Транзит 2.0.» Национального расчетного депозитария (НРД).
      «Главстрой Санкт-Петербург»
      05.12.2019 13:49

      Управляющая компания «Эксплуатация ГС-СПб» открыла Единый центр обращения жителей

      Дочерняя структура компании «Главстрой Санкт-Петербург» — УК «Эксплуатация ГС-СПб» — открыла Единый центр обращения жителей.
      Фото предоставлено АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»
      05.12.2019 13:00

      «Строительный трест» поддержал танцевальный фестиваль Crystal Ball 2020

      Компания «Строительный трест» выступит официальным партнером Открытого международного танцевального фестиваля Crystal Ball 2020, который пройдет с 25 по 26 января в Санкт-Петербурге, в бальном зале отеля Corinthia на Невском проспекте.
      ГК «КВС»
      05.12.2019 10:42

      ГК «КВС» представила новую программу для покупки квартир «Ипотека в рассрочку»

      Покупателям квартир в жилых комплексах ГК «КВС» доступна новая удобная программа оплаты «Ипотека в рассрочку». Программа позволяет снизить ежемесячный платеж по ипотеке в период строительства дома в два раза.
      Группа «Эталон»
      05.12.2019 10:23

      Начались продажи коммерческих помещений в ЖК Галактика Pro от Группы «Эталон»

      Открыты продажи встроенных коммерческих помещений в новом проекте Группы «Эталон» – ЖК Галактика Pro, который реализуется в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга в непосредственной близости от станций метро «Балтийская» и «Фрунзенская».
      ПАО «Сбербанк»
      04.12.2019 18:00

      Услуга переводов по бизнес-картам Сбербанка стала доступна в СЗФО

      Держателям дебетовых бизнес-карт Сбербанка на территории СЗФО стали доступны переводы с карты на карту. Операции проходят онлайн в режиме 24/7.
      Setl Group
      04.12.2019 17:31

      «Петербургская Недвижимость» рассказала о типичной квартире в новостройке

      Самый популярный у покупателей тип квартир на первичном рынке Петербурга — однокомнатная в Приморском районе стоимостью 4 млн рублей и площадью 36-37 кв. м. Это следует из статистики Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» за 2019 год.
      «АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
      04.12.2019 16:30

      Банк-партнер снизил ставку до 7,9% годовых для клиентов «Строительного треста»

      «ЮниКредит Банк» – партнер компании «Строительный трест» – в рамках специальной акции снизил ставку для покупателей квартир в строящихся комплексах до 7,9% годовых. Акция действует с 1 декабря до 31 декабря 2019 года.
      Фото предоставлено Северо-Западный банк ПАО Сбербанк
      04.12.2019 15:37

      Искусственный интеллект и NLP обсудят на AI Journey в Петербурге 7 декабря

      Машинное обучение и компьютерное зрение, NLP и использование искусственного интеллекта в бизнесе — такие темы станут центральными на региональной конференции в рамках проекта AI Journey.
      Фото: Дмитрий Ратников
      04.12.2019 13:07

      Setl Group построил переулок возле ЖК «Петровский Квартал на воде»

      Холдинг Setl Group завершил строительство переулка, проложенного от Петровского проспекта между домами 20 и 24 к.1 в сторону набережной Малой Невы на Петровском острове.