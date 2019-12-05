В Петербурге появятся Луспекаевский и Молчаливый скверы, а к Внутреннему кольцу доведет Внешний переулок

Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга в ходе заседания 5 декабря единогласно приняла решение рекомендовать губернатору присвоить одному из скверов на Торжковской улице имя Павла Луспекаева. Лауреат Государственной премии за роль в фильме «Белое солнце пустыни» в свое время получил квартиру от БДТ в доме №32. Как сообщили «Фонтанке» в Комитете по культуре, Луспекаевский сквер появится между домами 26 и 32.

Среди других одобренных решений — присвоение одному из скверов имени Романа Мельцера в честь архитектора, занимавшегося строительством «Нобелевского городка» на Большом Сампсониевском проспекте. А сквер на Лермонтовском проспекте, 54 получит имя Лермонтовского.

Из забавных наименований — в распоряжении петербуржцев теперь будет Молчаливый сквер на Малоохтинском проспекте между домами 38 и 44. Его назвали в честь проходившей здесь в 1835-1865 годах Молчаливой улицы. Кроме того, в Парголово безымянный проезд от Крутой улицы до Внутреннего кольца назвали Внешним переулком.

Среди других вопросов, которые обсуждала комиссия — название будущей станции метро в Каменке (выбор по-прежнему стоит между «Каменкой» и «Нижней Каменкой», голоса членов комиссии разделились пополам) и переименование уже действующей станции метро «Новокрестовская» в «Зенит». Напомним, ранее «Фонтанка» уже сообщала, что мнения членов комиссии разошлись, и к обсуждению этого вопроса было решено вернуться позднее.





В беседе с «Фонтанкой» член Топонимической комиссии Алексей Ерофеев предположил, что в честь «Зенита» было бы уместнее назвать планируемую станцию «Новокрестовская-2», а не переделывать уже действующую «Новокрестовскую» (напомним, если клуб получит станцию в честь себя, ее декор может быть изменен).

«Мы внесли с голоса предложение назвать Зенитовской безымянную площадь между Футбольной Аллеей и Велосипедной и Теннисной аллеями, где стоит памятник Кирову и где были кассы стадиона, – рассказал Ерофеев. – Там есть проспект Динамо, Динамовская улица, есть сквер Виктора Набутова, есть скверы Александра Белова и Владимира Кондрашина. Там очень много уже наших великих спортсменов увековечено. Почему бы не сделать Зенитовскую площадь? Было бы хорошо. Но этот вопрос мы еще не голосовали, он непроработанный, его надо будет выносить отдельно на следующую комиссию. И я спросил, почему бы при строительстве новой станции метрополитена на этом месте (а там предполагается пересадочная станция) не назвать ее «Зенитом» изначально? И тогда архитекторы, скульпторы будут разрабатывать ее проект, как они специально разрабатывали проект «Новокрестовской». А то лишь сделав станцию ее переделывать – даже некое неуважение к ее создателям»

Впрочем, краевед засомневался, что болельщики и представители клуба будут готовы ждать годы до тех пор, пока будет построена новая станция.