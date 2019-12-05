Экстренную посадку запросил рейс «Петербург — Элиста» в районе Ростова-на-Дону. Причины, как всегда, технические

Пассажирам рейса авиакомпании «Азимут» пришлось несколько часов рассматривать аэропорт Ростова-на-Дону пока их не забрал другой борт. Специалиста авиакомпании разбирают в неисправности, которая стала причиной внепланового измнения курса.

Рейс 608 вылетел из северной столицы в Элисту, если верить онлайн табло Пулково, около часа дня 5 декабря. Однако до места назначения не долетел. Где-то через пару часов борт запросил экстренной посадки в ростове-на-дону.

«5 декабря рейс 608 Санкт-Петербург – Элиста совершил посадку в аэропорту Ростова по технической причине. После замены борта рейс вылетел в аэропорт назначения», – сообщили «Фонтанке» в пресс-службе АО «Авиакомпания Азимут».

Обратный рейс Элиста – Санкт-Петербург планируется прибыть в аэропорт назначения в 23.50 по московскому времени.



