Больше сотни петербуржцев встали в очередь за бесплатными билетами на елку для детей

Больше сотни человек выстроились в очередь перед зданием муниципалитета «Пороховые» в Красногвардейском районе Петербурга. Они ждут бесплатных билетов на новогоднюю елку, сообщил «Фонтанке» местный активист Илья Сиялов.

По его словам, люди начали собираться у муниципалитета за несколько часов до того, как раздача стартовала. Причина ажиотажа — ограниченное число билетов: как говорится на сайте муниципалитета, власти готовы раздать 950 пригласительных.

Глава муниципалитета Валерий Литвинов не дал корреспонденту «Фонтанки» шанса задать вопрос о том, почему люди толпятся у здания.





«Я занят. Раздаю билеты», — ответил он.

Детские новогодние праздники для жителей «Пороховых» пройдут в районном культурно-досуговом центре за несколько дней до и после Нового года. В анонсе обещают «знакомство со сказочными героями», а также «подарки и сюрпризы».