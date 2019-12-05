«Принцесса Анастасия» отменяет новогодние круизы. Ремонт продлен до 8 января

Компания Moby Spl отменила круизы парома «Принцесса Анастасия» до 8 января. Как сообщил оператор 5 декабря, судно вынуждено вернуться в сухой док «в связи с необходимостью проведения дополнительных технических работ».

Пассажирам, которые приобрели билеты на декабрь и январь, компания предлагает отменить поездку и получить возмещение; перенести путешествие на другие даты и компенсировать разницу в стоимости бронирования, либо забронировать альтернативные варианты путешествий по странам Балтии и Скандинавии на те же даты.

Ранее глава Moby Spl Сергей Котенев сообщал «Фонтанке», что источником неисправности «Принцессы Анастасии» являются проблемы с распределительным валом: сначала он «потек», а потом стал перегреваться. Причина поломки в износе судна, которое было построено в 1986 году.

7 ноября 2019 года паром «Принцесса Анастасия» застрял в Стокгольме из-за проблем с генератором. В шведских СМИ появилась информация о том, что паром сел на мель, но в Moby Spl эту версию опровергли. По словам пассажиров, судно все же имело опасный контакт с берегом.

14 ноября компания заявила о том, что возьмет недельный таймаут для ремонта, но затем еще два раза откладывала возвращение в строй.



