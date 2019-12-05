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05.12.2019 19:54
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Право достраивать здание Московского райсуда выиграл «СтройСоюз». Компания месяц назад ушла с объекта

Компания «Союзстрой» снова победила в конкурсе на завершение строительства нового здания Московского районного суда за 241,7 млн рублей, следует из информации, 5 декабря опубликованной на сайте госзакупок. Объект подрядчику знаком — контракт на аналогичные работы был расторгнут с фирмой в конце октября. Новый заключат не ранее, чем, УФАС рассмотрит жалобы других претендентов.

В середине ноября управление судебного департамента в Санкт-Петербурге объявило уже третий по счету конкурс на завершение стройки на 241,6 млн рублей. Победил единственный допущенный к участию претендент, компания «СоюзСтрой», которая ушла с проекта чуть более месяца назад. На результаты конкурса подали жалобы в управление Федеральной антимонопольной службы компании «Алькор Груп» и «Монолит». Первую рассмотрели 2, вторую — 5 декабря, результаты пока не оглашены.

В 2017 году управление объявило конкурс на завершение здания суда за 650,5 млн рублей, контракт со «СтройСоюзом» заключили на 708,1 млн рублей. В конце октября 2019 года он был расторгнут по соглашению сторон, в качестве причины указывалась необходимость прохождения повторной экспертизы проектной документации, а также определения достоверности сметной стоимости. К тому моменту «Стройсоюзу» было оплачено 466,5 млн рублей.

Строительство суда, пятиэтажного здания на пересечении Витебского и Дунайского проспектов в 2014 году https://www.fontanka.ru/2014/05/16/068/ начинала компания «Водоканалстрой». Стоимость первого контракта составила 1 млрд 327 млн рублей. В феврале 2017 года генподрядчик в одностороннем порядке отказался от выполнения контракта, выполнив к этом времени работы на 815 млн рублей.


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