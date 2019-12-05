«Я вам пузырек принес. С химическим оружием». В Москве к отделу полиции пришел иностранец, чтобы сдать яд

Самодельное «химическое оружие» принес к отделу полиции «Якиманка» мужчина. Пузырьки у него взяли. И склянки, и мужчину теперь отправят на экспертизу.

Как сообщает 5 декабря «Интерфакс», предположительно гражданин Словакии пришел в полицию вечером в четверг, с пузырьками с неустановленным веществом. Сотрудникам мужчина представил жидкость как произведенное им самим в кустарных условиях «химическое оружие».

Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что емкости со всеми предосторожностями отправили на исследование.

Сам иностранец пока находится в отделе полиции. Не исключено, что экспертиза, не химическая, а психиатрическая, ему потребуется.



