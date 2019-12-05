Как витязь на распутье. Президент Зеленский впервые попал на обложку журнала Time

Президент Украины Владимир Зеленский попал на обложку известного американского журнала Time. Об этом сказано на сайте издания 5 декабря.

Impeachment across continents: for the US, @ByBrianBennett & @chriswilsondc on how Trump 2020 is monetizing impeachment post by post on Facebook & @shustry from Kyiv with Volodymyr Zelensky, the man in the middle. https://t.co/oGrYyuHlD9 pic.twitter.com/ErOgsNFTly — Edward Felsenthal (@efelsenthal) 5. Dezember 2019

Подписью к фото украинского президента сказано, что он оказался между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом.





"Человек на распутье. Украинский президент Владимир Зеленский о том, как быть между Путиным и Трампом", – написано под фото.

Напомним, в нижней палате парламента США инициирована процедура импичмента действующего президента США. Дональда Трампа пытаются обвинить в давлении на Зеленского. Якобы он в телефонном разговоре с президентом Украины заявил ему о том, что военная помощь стране будет напрямую зависеть от предоставления информации о криминальных сторонах нефтяного бизнеса, который вёл на Украине Хантер Байден – сын экс-вице-президента США Джо Байдена, который намерен баллотироваться в президенты США в 2020 году.