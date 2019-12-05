«Возьмите домой медведя, или мы его убьем». В Крыму приостановили работу сафари-парка «Тайган»

Белогорский районный суд Крыма приостановил на месяц деятельность парка львов «Тайган». Директор заведения кормил животных просроченным кормом и не реагировал на предостережения ветеринаров.

Как пишет 5 декабря РИА Новости, в постановлении суда значатся «систематические нарушения», которые выявили специалисты государственного комитета ветеринарии Крыма.

«Суд принял решение о закрытии на срок до 30 суток, полностью изучив все доводы и обстоятельства дела, связанного с тем, что директор «Тайгана» в нарушение федерального законодательства системно использовал просроченные корма для кормления животных, не получив заключения государственной ветеринарной службы. Спустя время повторно совершены умышленные правонарушения, что было зафиксировано», – сообщает агентство.

После этого суд и принял решение о приостановлении коммерческой составляющей сафари-парка.





Владелец зоопарков «Тайган» и «Сказка» в Крыму Олег Зубков до вынесения решения заявлял, что если парк будет закрыт, то он будет вынужден оптимизировать численность медведей, в том числе уничтожить 30 животных. Бизнесмен предложил всем желающим, имеющим право на содержание хищников, забрать у него медведей.