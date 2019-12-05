США составили очередной санкционный список из киберпреступников. За кражу $100 млн в него вошло 12 россиян из «Корпорации зла», среди которых якобы есть сотрудник ФСБ

Министерство финансов США включило в санкционный список еще 17 человек, из которых 12 являются гражданами России. Кроме них, ограничения в рамках санкций коснутся 7 российских компаний. Об этом 5 декабря сообщается на сайте ведомства.

Все фамилии из списка американские власти связывают с хакерской группировкой Evil Corp, что дословно можно перевести как «Корпорация зла». Лидером организации Минфин считает Максима Якубца, который оказывает «прямое содействие злонамеренным усилиям российских властей в сфере киберпреступности». По данным Минфина США, один человек из списка совмещает членство в Evil Corp с работой в ФСБ. Причина санкций – распространение вредоносного ПО Dridex , с помощью которого хакерам удалось украсть более $ 100 млн, а также собирать данные клиентов сотен банков и финансовых учреждений в более чем 40 странах.

Помимо 12 граждан России, в санкционный список вошли граждане Израиля, Испании, Узбекистана и Украины. Петербуржцев «Фонтанка» в списке не обнаружила, в основном москвичей.

Параллельно Министерство юстиции США также высказалось насчет российских хакеров, и, видимо, одних и тех же. Помимо санкций, Максим Якубец "заработал" от американских властей ещё одну награду: Госдеп США объявил премию в 5 миллионов долларов за информацию, которая поможет его задержать.



