Навальный и ФБК проиграли суд единороссу Метельскому. Тот требовал убрать из расследования клевету о нём

Единоросс Андрей Метельский выиграл суд против Алексея Навального, муниципального депутата по Зюзино Константина Янкаускаса и Фонда борьбы с коррупцией (организация признана иностранным агентом). Исковые требования парламентария о защите чести удовлетворил 5 декабря Симоновский суд Москвы.

«Интерфакс» сообщает о том, что по решению суда в течение десяти дней должны быть удалены фрагменты расследования о чиновнике. В суде сообщили, что исковые требования удовлетворены частично, но подробности остались неизвестными.

Ранее сообщалось, что Метельский в своем иске просит опровергнуть информацию, распространенную Навальным и его фондом в видеоролике на YouTube-канале, в котором говорится о наличии у него недвижимости и о его предпринимательской деятельности. По словам чиновника, информация неверна.

Согласно поданной Метельским декларации, он не владеет недвижимостью. Однако ФБК утверждает, что его семье принадлежит недвижимость в Москве и за рубежом.



