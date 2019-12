5 млн долларов за Якубца. Госдеп США посулил награду за поимку российского хакера

Анонсированная Минюстом США информация о розыске очередного "российского злоумышленника" разрешилась. Ведомство заявило о том, что Госдепартамент США объявил награду в $5 млн за информацию, которая приведет к задержанию россиянина Максима Якубца.

Его американские власти считают лидером хакерской группы Evil Corp, говорится в заявлении Минфина США.

Russian National Charged w/ Decade-Long Series of Hacking, Bank Fraud Offenses Resulting in Tens of Millions in Losses; 2nd Russian National Charged w/ Involvement in Deployment of «Bugat» Malware. Announced w/ @NCA_UK, @StateINL, @FBI, @WDPAnews, @USAO_NE https://t.co/Qy1cu1gkzB