5 млн долларов за Якубца. Госдеп США посулил награду за поимку российского хакера

Анонсированная Минюстом США информация о розыске очередного "российского злоумышленника" разрешилась. Ведомство заявило о том, что Госдепартамент США объявил награду в $5 млн за информацию, которая приведет к задержанию россиянина Максима Якубца.

Его американские власти считают лидером хакерской группы Evil Corp, говорится в заявлении Минфина США.

Russian National Charged w/ Decade-Long Series of Hacking, Bank Fraud Offenses Resulting in Tens of Millions in Losses; 2nd Russian National Charged w/ Involvement in Deployment of «Bugat» Malware. Announced w/ @NCA_UK, @StateINL, @FBI, @WDPAnews, @USAO_NE https://t.co/Qy1cu1gkzB — Justice Department (@TheJusticeDept) 5. Dezember 2019





"Госдепартамент объявил о награде в $5 млн за информацию, которая приведет к поимке или вынесению приговора в отношении лидера Evil Corp", – говорится в документе. Минфин утверждает, что лидером группы является Максим Якубец, которого власти США обвинили в четверг вместе с россиянином Игорем Турашевым в хакерстве и мошенничестве.

"Российские граждане обвиняются в серии взломов и мошеннических операций, совершенных в течение нескольких лет, в результате чего десятки миллионов человек понесли убытки, и в распространении вредоносного ПО «Бугат»", считают в Минюсте США.

"Максим Якубец, как утверждается, участвовал в киберпреступности, продолжавшейся десять лет, в результате которой были развернуты две самые разрушительные части финансового вредоносного ПО, которые когда-либо использовались, и это привело к потерям их жертв на десятки миллионов долларов", – сказал помощник генерального прокурора США Брайан Бенчковски.