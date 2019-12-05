Из-за «подушек-убийц» отзывают еще 1,5 миллиона автомобилей. Отзывы длятся уже шесть лет

В «подушках-убийцах» японской компании-банкрота Takata был обнаружен новый дефект. Чтобы его устранить, только в США дополнительно отзывается еще 1,4 миллиона автомобилей 19-ти брендов.

Вновь обнаруженная неисправность может приводить к преждевременному взрыву баллона-нагнетателя, недостаточному наполнению подушки и выбросу осколков и твердых частиц, что может привести к серьезным травмам и даже смерти пассажиров, сообщает 5 декабря CNN. Для устранения дефекта национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) инициировала отзыв еще полутора миллионов автомобилей в дополнение к уже подлежащим отзыву почти 40 миллионам.

Компания Takata была одним из ведущих мировых производителей подушек безопастности, занимая до 20 процентов рынка этого оборудования. В 2013 году в ее продукции, особенно в той, что выпускалась на мексиканском заводе фирмы, были обнаружены серьезные дефекты. По данным австралийского правительства, они привели к нескольким десяткам смертей и сотням пострадавших по всему миру.

С тех пор по всему миру были отозваны для замены подушек миллионы автомобилей, но это не решило проблему. Слишком много автомобилей уже было оборудовано продукцией Takata, причем речь идет более чем о трех десятках ведущих мировых автопроизводителей, включая Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Dodge, Ferrari, Ford, Honda, Jaguar, Jeep, Land Rover, Lexus, Mazda, McLaren, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Toyota, Volkswagen и даже Tesla.





Только в США отзыву и замене подушек безопасности подлежат около 42 миллионов автомобилей, произведенных в период с 1995 года. Сервисная кампания растянется как минимум до 2023 года, считает NHTSA, однако к тому времени многие из них уже будут выведены из эксплуатации, что называется, естественным путем – из-за старости.

В России тоже неоднократно отзывались автомобили из-за потенциально опасных «подушек-убийц». Это были и Toyota с Lexus, Nissan и даже BMW. По счастью, у нас не столько автомобилей Ferrari, как в Китае, где под отзыв из-за угрожающих жизни подушек попали даже итальянские спорткары.