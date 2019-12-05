Грифоны от «Фонтанки» ждут своих героев

Наградные статуэтки с грифонами дожидаются церемонии вручения призов. Уже 12 декабря в Главном штабе Эрмитажа они достанутся представителям компаний, которые получили больше всего голосов петербуржцев.

Голосование за лучшие компании города на сайте «Фонтанки» шло с сентября: на первом этапе горожане могли предложить любую понравившуюся им компанию в 12 номинациях, охватывающих почти все сферы жизни в большом городе.

После этого с 16 октября выбирать надо было из десяти лучших, набравших наибольшее число голосов в первом туре. Кроме того, было добавлено еще три номинации, описывающие среду обитания жителей Петербурга.





Оставить свое мнение петербуржцы могли на сайте «Фонтанки» до 30 ноября.

Тысячи и тысячи горожан делились своим мнением о том, кто больше всех заслуживает награды. В нескольких номинациях борьба была настолько плотной, что победителей нельзя было окончательно определить даже в последние часы голосования.

Еще в одной номинации – «Событие года» победитель будет назван по итогам голосования горожан и гостей церемонии.

Кроме того, параллельно с народным голосованием в категории «Влиятельность» эксперты определяли самых влиятельных горожан – представителей бизнеса, культуры, PR, управляющих предприятий.

Сейчас конкурсная комиссия подводит итоги, которые будут оглашены 12 декабря в Эрмитаже. Петербуржцы смогут посмотреть церемонию в реальном времени в онлайн-трансляции. Она начнется на сайте «Фонтанка.ру» 12 декабря в 19:40.