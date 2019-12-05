В Крыму сделали 31 декабря выходным
В Крыму 31 декабря 2019 года будет выходным, соответствующий указ подписал глава региона Сергей Аксенов. Документ опубликован на сайте правительства Крыма 5 декабря.
«Перенести выходной день субботу 28 декабря 2019 года на вторник 31 декабря 2019 года для государственных гражданских служащих Республики Крым, лиц, замещающих государственные должности Республики Крым и работников предприятий, учреждений, организаций, находящихся в ведении государственных органов Республики Крым», — говорится в тексте указа.
Аксенов также рекомендовал органам местного самоуправления муниципальных образований в Крыму принять аналогичное решение.