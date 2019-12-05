Фестиваль «Фонтанка-SUP» выиграл премию «Наводнение-2019»

Третья ежегодная премия в области водных видов спорта «Наводнение-2019» прошла на минувших выходных в пространстве KOD. В церемонии награждения приняли участие руководители Российской Федерации Серфинга.

Победителем в номинации «Событие Года» стал фестиваль «Фонтанка-SUP» — ежегодный массовый заплыв по каналам Петербурга на сапбордах.

Лучшими спортсменами года были выбраны Игорь Щипан и Юлия Магсумова. Юная вейкбордистка Софья Фалева и спортсмен Никита Терсков были названы народными героями.





Напомним, ежегодный международный фестиваль сапсёрфинга «Фонтанка-SUP» проводит городской портал «Фонтанка.ру» при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Все новости фестиваля в рубрике «Фонтанка-SUP». Подробная информация на специальном сайте Фестиваля.

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