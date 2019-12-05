Финская полиция безопасности: Россия и Китай активно шпионят в Финляндии

В Финляндии постоянно находится несколько десятков иностранных агентов. Помимо этого, примерно такое же количество шпионов приезжают в Финляндию для выполнения коротких оперативных задач. Об этом сообщает Yle со ссылкой на полицию безопасности Финляндии Supo.

Согласно отчёту Supo, особенно Финляндией интересуются спецслужбы России и Китая, основная сфера – прогнозирование политических событий и влияние на политические решения. В последнее время, отмечает полиция безопасности, разведчиков стала больше интересовать стратегическая инфраструктура, в том числе различные виды общественно важной деятельности, например банковская и инвестиционная сфера, логистика и здравоохранение.

Финские специалисты также фиксируют кибератаки для воздействия и мониторинга уровня технологической безопасности. Помимо госорганов, следят за компаниями, а порой и перепиской конфиденциального содержания, отмечает СМИ.



