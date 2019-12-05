Под бой курантов в Петербурге будет тепло. Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь жителям Петербурга не стоит ждать морозов. По наблюдениям синоптиков, последний месяц года в целом выдастся теплее нормы, а 31 декабря температура за окном не опустится ниже +2...+4 градусов.

«По тем данным, которые есть на текущий момент, можно сказать, что погода будет облачной, с небольшими осадками и с температурой в момент боя курантов около 0...+2», – сообщил «Фонтанке» 5 декабря ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.







При этом типичный петербургский «новогодний климат» от таких показаний обычно отличается. Как правило, средняя температура воздуха на Новый год – около -5. При этом в 2018 и 2019 годах праздничного холода горожане так и не дождались: в полночь столбики термометров оказывались на отметке +4 и +1 градус.

Михаил Леус подчеркнул, что с точностью предсказывать погоду на столь отдалённое будущее учёные пока что не научились, поэтому данные ещё могут измениться.



