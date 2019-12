Минюст США и Великобритания предъявят россиянину обвинения в хакерстве и мошенничестве

Власти США и Великобритании намерены в четверг предъявить гражданину РФ обвинения в хакерской деятельности и банковском мошенничестве, сообщает Минюст.

LIVE today at 10:00 AM Eastern: Justice and State Law Enforcement Officials Join U.K. Law Enforcement to Announce Computer Hacking and Bank Fraud Charges Against Russian National https://t.co/VOabbFCPRW