Минюст США и Великобритания предъявят россиянину обвинения в хакерстве и мошенничестве

Власти США и Великобритании намерены в четверг предъявить гражданину РФ обвинения в хакерской деятельности и банковском мошенничестве, сообщает Минюст.

LIVE today at 10:00 AM Eastern: Justice and State Law Enforcement Officials Join U.K. Law Enforcement to Announce Computer Hacking and Bank Fraud Charges Against Russian National https://t.co/VOabbFCPRW — Justice Department (@TheJusticeDept) 5. Dezember 2019

"Представители правоохранительных органов из Минюста и Госдепартамента США совместно с [сотрудниками британского] Национального агентства по борьбе с преступностью проведут пресс-конференцию в четверг, 5 декабря, в 10:00 по вашингтонскому времени (18:00 мск), чтобы объявить об обвинениях в отношении россиянина, предположительно ответственного за две худших схемы компьютерного взлома и банковского мошенничества последнего десятилетия", – говорится в пресс-релизе.

Имя подозреваемого и другие подробности о его деятельности в сообщении американского ведомства не приводятся.



