ГИБДД: Мужчина, летевший на подменной Audi A7 по Выборгскому шоссе, был пьян

Мужчина, управлявший Audi A7 на Выборгском шоссе, действительно был нетрезв. Эту информацию официально сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Медицинское освидетельствование в больнице выявило наличие алкоголя у него в крови. Результат исследования – 0,518 мг/л. Это лёгкая степень опьянения, чуть больше 1 промилле.

Водителя «Ауди» называют виновником массового ДТП на Выборгском шоссе, 3. Он повредил, по данным ГИБДД, 13 машин, а по данным очевидцев, 14 (считая припаркованную «КИА», на которую упал столб). Ущерб огромный, поэтому вопрос о том, кто был за рулём и понесёт ответственность, животрепещущий. Очевидцы сразу после ДТП утверждали, что машиной рулила 25-летняя женщина. Несколько часов полиция не могла дать точного ответа, и наконец выяснилось – нет, всё-таки 42-летний мужчина. Для этого пришлось обратиться к «спортивному» способу, который описывала «Фонтанка».

Про мужчину также известно, что за 2019 год он был наказан за нарушение правил дорожного движения свыше 50 раз. По данным «Фонтанки», раньше он ездил на Porsche Macan и Audi Q7, которую, судя по всему, и сдал на ремонт в автосалон, получив вместо неё подменную машину.





Напомним, ДТП на Выборгском, 3, произошло 5 декабря около 9:50. «Ауди» ударила попутный «Мерседес», выскочила на разделительный газон и по нему прилетела в стоящие на разворот машины. Видеорегистратор первой из них зафиксировал таран. Пострадали женщина и мужчина из A7.