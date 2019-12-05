Петербуржцы уговорили Смольный продлить маршрут автобусу от метро «Шушары» до вокзала в Колпино

Транспортный блок петербургских властей проявил чуткость и внимательность: после обращений граждан автобусы № 330 будут следовать до вокзала в Колпино, а не заканчивать движение на Оборонной улице, как сейчас. Об этом 5 декабря «Фонтанке» рассказали в комитете по транспорту.

Изменения начнут действовать с 9 декабря. Автобусы будут следовать от конечной остановки «Метро «Шушары» по действующей трассе до Оборонной улицы, далее по Оборонной улице, Тверской улице, Банковскому переулку до Привокзальной площади, до конечной остановки «Колпино, вокзал».

Напомним, что маршрут №330 появился вместе с открытием станций метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». В рабочие дни по нему курсируют 10 автобусов, в выходные — 6. Плановые интервалы составят 11 минут в утренний час пик, 12–15 минут — в вечерний.



