Порошки выводят на чистую воду. Как международные бренды разводят российского потребителя

ФАС открыла россиянам глаза на то, что уже много лет известно петербуржцам, ездящим в Финляндию в туры «за фейри». Производители и не думали скрывать, что продукты «здесь» не такие, как «там».

Дмитрий Духанин/Коммерсантъ

О двойных стандартах международных брендов потребителям поведал замглавы ФАС Андрей Кашеваров. На пресс-конференции 4 декабря он рассказал, что по заказу антимонопольщиков Роспотребнадзор протестировал образцы шоколада Lindt, а также стиральных порошков Ariel и Persil и пришел к выводу, что продукты, которые компании поставляют в Россию, либо производят здесь, отличаются по качеству и составу от аналогов, продающихся в странах Западной Европы.

К примеру, у стиральных порошков и капсул не совпала «пенообразующая и моющая способность»: у товаров отечественного производства дозировка в 1,5-2 раза выше, чем рекомендовано для европейского продукта при аналогичных условиях стирки. Попросту говоря, моющее средство «развели», и чтобы добиться того же эффекта, потратить его нужно куда больше.

В образцах шоколада Lindt, произведенных во Франции, Германии и Швейцарии для России, содержание органических кислот было выше, чем в образцах, сделанных в тех же странах для Швейцарии. Причем различие составляло от 10% до трех раз.

По мнению антимонопольщиков, производители вводят россиян в заблуждение, создавая впечатление, что предлагают им те же товары, что европейцам. Например, на порошке Persil значится формулировка «немецкий стандарт качества», на Ariel – «№ 1 в Европе», на упаковке шоколада Lindt также сделан акцент на страну происхождения и давние традиции.





Это наносит ущерб отечественным брендам, отмечают в УФАС. «Потребители руководствуются глобальной репутацией бренда при выборе между ними и товарами российских производителей», – сказал Андрей Кашеваров. А если качество не такое как в Европе, то преимущество, на которое указывает бизнес, является ненастоящим.

ФАС не ограничилась критикой и выдала российским «дочкам» международных концернов Lindt, P&G и Henkel предупреждения. Теперь в течение 30 дней они должны или начать выпускать в России товар по европейским стандартам, либо сделать пометку на упаковке «произведено для реализации на территории РФ» или иначе дать понять потребителю, что российский продукт отличается от оригинального европейского. Если предупреждение не будет исполнено, производителям могут грозить штрафы в 100-150 тысяч рублей.

Для петербуржцев, которые регулярно совершают поездки в Финляндию не только за санкционными сырами, но и «за фейри», заявления ФАС не стали откровением.

Состав популярного товара «здесь» и «там» сравнило издание «Город 812» еще в 2011 году. Чтобы вымыть посуду Fairy, произведенным в Тульской области, надо было потратить в среднем 35 мл в день, тогда как «финским», произведенным в Великобритании, 10,5 мл. Причина в составе: в импортной продукции концентрация поверхностно-активных веществ (ПАВ) была в 2-3 раза выше. Но с учетом цены разница оказалась не такой существенной: расход российского Fairy был всего на 10 копеек в день больше финского.

По всей видимости, даже с учетом нынешнего курса, финское Fairy покупать выгоднее: 38% россиян, посетивших в 2018 году Южную Карелию, покупали там именно моющие средства.

Состав отличается даже у таких стандартных продуктов, как газированные напитки. На форумах путешественников можно найти дискуссии на тему, где «Coca-Cola вкуснее». Хотя концентрат для напитка делают на одних и тех же европейских заводах, а на местных только разбавляют, качество воды, потребительские привычки и требования законодательства делают его отличным. По общему мнению, в России Coca-Cola более сладкая, нежели в Европе. В Азии и на Ближнем Востоке менее газированная, чем в западных странах.

Но вскоре российская газировка станет ближе к европейской. На днях Coca-Cola и PepsiCo заявили, что собираются снизить содержание сахара в напитках в среднем на 10% до конца 2024 года. По словам производителей, на решение повлияли вкусы самих потребителей. С октября 2018-го по сентябрь 2019 года продажи сладких напитков сократились на 4,9%, а напитков без сахара или с пониженным его содержанием выросли на 21,6%, подсчитали в компании Nielsen. Но не исключено, что менять рецептуру побудили инициативы российских законодателей по ограничению продаж сладкой газировки.





Сами производители, вызывавшие неудовольствие ФАС, пока не торопятся комментировать претензии ведомства. Так, на момент публикации в Lindt и Henkel на запрос «Фонтанки» не ответили. В P&G отказались возражать по сути, сославшись на то, что еще не получили официальных уведомлений от ведомства. Но заверили, что «представленная на российском рынке, полностью соответствует требованиям безопасности и качества продукции, предъявляемым в Российской Федерации и странах Евразийского экономического союза».

Более откровенны были в Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены. В организации уверены, что товары никак не могут быть одинаковыми хотя бы по причине того, что национальные стандарты и требования законодательства в разных странах отличаются. Есть отличие и в потреблении: типах загрязнений, используемых режимах стирки, жесткости воды и т. д. Поэтому проводить сравнение напрямую попросту некорректно. В такой ситуации «нечисто играют» сами антимонопольщики. «Во многих странах есть распространенный потребительский миф, что за рубежом товар лучше. Мы крайне обеспокоены ситуацией, когда государственный орган создает громкий информационный повод без надлежащего подтверждения и фактически поддерживает потребительские мифы», — заявили в АППИК БХ.

Финские производители Atria и Fazer, работающие на российском рынке, признали, что продукты, произведенные в России и Суоми, довольно сильно отличаются. Но уверены, что претензии антимонопольщиков им не грозят.

Даже если товар выглядит похожим на финский (хлеб-краюшки, десерт «Лукошко» и др.), по сути это другой продукт, отмечают в Fazer. «Хлеб мы производим на заводах в Петербурге и Москве по рецептурам, которые разработаны в наших российских лабораториях по ТУ или по ГОСТам, руководствуясь вкусами россиян и законодательством РФ», – прокомментировали в компании. На круглом столе «Фонтанки» «Финский бизнес 2019» глава российского филиала Владимир Калявин рассказывал, что в Финляндии хлеб «немного кислее по вкусу», чем в России. Зато весь шоколад Fazer выпускается в Суоми: разницы в продукции на российских и финских прилавках нет.

У колбасного производителя Atria ассортимент пересекается с финским только частично. «Потребители на разных рынках отличаются по своим вкусовым предпочтениям. Например, в Финляндии есть колбаса, полностью соответствующая российской «Докторской», но гораздо более мягкая по консистенции. Кроме того, финны – и вообще жители Скандинавских стран – традиционно предпочитают более соленые продукты», – комментирует Илари Хююрюнен, исполнительный вице-президент «Атриа Россия». Компания размещает на упаковках сделанной в России колбасы надпись «Финский контроль качества», но уверена, что обмана потребителя в этом нет. «Производственные площадки сертифицированы по международным стандартам качества и безопасности, общим для всех предприятий «Группы Атриа», финские специалисты осуществляют надзор», – отмечает топ-менеджер.

Но разница в составе может быть продиктована не только потребительскими предпочтениям, но и экономическими соображениями. Во всяком случае, примеры измененной рецептуры чаще находятся в странах с более низкой, чем у соседей, покупательской способностью. К примеру, ранее правительство Словакии в 2011 году заказало сравнительное исследование продуктов питания, продающейся в местных и австрийских магазинах. Как выяснилось, рыбные палочки одного и того же бренда в Австрии содержали больше рыбы, чем такой же продукт в Словакии. Пакетики с чаем в Австрии были упакованы в бумагу. Сыр Emmental в Словакии оказался без характерных дырок, которые были у его австрийского аналога. Моцарелла продавалась в обеих странах в упаковках по 125 граммов, но в Словакии фактический вес продукта был на пять граммов меньше.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»