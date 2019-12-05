Борис Джонсон пообещал Великобритании Brexit до конца января

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон презентовал 5 декабря программу на первые 100 дней работы нового правительства (если партия тори получит большинство на грядущих выборах в декабре).

В числе главных пунктов – своевременное одобрение парламентом соглашения с ЕС по Brexit, представление в феврале бюджета на следующий год и внесение к 22 марта законопроекта, подготавливающего Великобританию к окончательному выходу из Евросоюза.

Ранее ЕС согласился отсрочить Brexit до 31 января 2020 года. Если соглашение об условиях выхода Великобритании из Евросоюза будет одобрено к этому времени, то с 1 февраля начнется полуторагодовой переходный период, за время которого Великобритании предстоит подготовить все необходимое законодательство.

«Если Консервативная партия выиграет большинство голосов на следующей неделе, мы сможем осуществить Brexit к концу января. И тогда в 2020 году мы, наконец, оставим позади споры и неопределенность касательно Brexit», – цитирует Джонсона РИА Новости.





Также премьер пообещал отменить практику автоматического освобождения преступников после отбытия половины срока (тема стала особенно актуальной после теракта 29 ноября на Лондонском мосту, совершенного освобожденным досрочно Усманом Ханом), внесение законопроекта об увеличении сроков заключения для особо опасных преступников, пересмотр оборонной и внешней политики, увеличение финансирования школ и больниц, увеличение объема сбора с иностранцев за пользование услугами Национальной службы здравоохранения.

К концу 2020 года Джонсон намерен согласовать с ЕС торговое соглашение.