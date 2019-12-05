«Помирить» две соперничающие технологии могут особые зарядки для электрокаров. Их можно ставить хоть в лесу

Соперничество между двумя основными технологиями в создании электромобилей – чисто аккумуляторными и на топливных элементах – продолжается не первый год. В Британии придумали, как их объединить и при этом получить дополнительную выгоду.

Британская компания AFC Energy представила необычные зарядные станции для электромобилей, сообщает 5 декабря Motoring Research. Они сами вырабатывают электричество, поскольку внутри расположены те самые генераторы на топливных элементах, которые некоторые автопроизводители устанавливают в свои электромобили. Таким образом, зарядные станции H-Power EV Charger (Н обозначает Hydrogen, то есть водород) могут быть абсолютно автономны, хотя опционально способны подключаться к электросети. Как и автомобили на топливных элементах, такую станцию достаточно заправить водородом, чтобы она начала вырабатывать электричество и накапливать энергию в своих внутренних аккумуляторах.

Оборудованная в небольшом контейнере автономная зарядная станция может быть установлена в любом месте: на парковке, около отеля или кемпинга, на стройплощадках, автобусных остановках, в любых отдаленных местах, где нет достаточного электроснабжения. Такие станции легко монтируются, не требуют прокладки кабелей. Возможно, это оптимальное решение для сети местных дорог, где прокладывать мощные электросети и располагать большие зарядные станции, типа Supercharger, просто невыгодно. Помимо прямой функции, то есть зарядки электротранспорта, станции на топливных элементах также могут поставлять электричество в сеть, создавая дополнительные энергетические мощности в часы пиковых нагрузок.

Фото: AFC Energy





Немаловажный момент новшества – совмещение двух технологий, батареи и топливных элементов, против которых так активно возражает Илон Маск. Действительно, в легковых автомобилях топливные элементы сильно усложняют конструкцию, при этом они более капризны в эксплуатации, чем аккумуляторы. Стационарные зарядные станции на топливных элементах – как тебе такое, Илон Маск?