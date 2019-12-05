«Комсомольская нагрузка». Александровские ворота Охтинских пороховых заводов взяла в аренду за рубль структура бизнесмена Игоря Водопьянова

Имущество Санкт-Петербурга реализовало по программе «Аренда за 1 рубль» Александровские ворота Охтинских пороховых заводов. Памятник арендует НИИ «Химволокно», 5 декабря сообщил комитет по охране памятников Петербурга. Компанию связывают с предпринимателем Игорем Водопьяновым.

В рамках программы «Аренда за 1 рубль» для памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, проводится поиск инвесторов. Арендатор обязан восстановить объект культурного наследия, после окончания работ он будет выплачивать 1 рубль в месяц за каждый квадратный метр.

На вопрос, что арендатор собирается делать с воротами, бизнесмен ответил:





«А … (не матерное, но ругательное слово, запрещенное Роскомнадзором. — Прим. ред.) его знает. Для начала чинить».

Он пояснил, что согласился взяться за памятник «по убедительной просьбе» председателя комитета по охране памятников Сергея Макарова и главы Красногвардейского района Евгения Разумишкина.

«Они вызвали меня и сказали: «Тебе нужны ворота». Я говорю: «Нет, мне не нужны ворота». «Нет-нет, тебе нужны ворота!». Я говорю: «Зачем они мне нужны?» «Пригодятся». Я говорю: «Ну ладно». Считайте, это комсомольская нагрузка», – пояснил предприниматель.

Плата на период восстановления ворот составит 6,3 тысячи рублей ежемесячно. Всего срок аренды составляет 49 лет. Ранее, напомним, найти арендатора для памятника безуспешно пытались в сентябре, однако желающих не оказалось. Ворота находятся в неудовлетворительном состоянии.

Реставрировать и приспосабливать памятники для современного использования — процесс долгий и затратный. Сложно представить, как можно использовать два небольших помещения ворот. При этом разработка проекта реставрации ворот в 2019 году победила в конкурсе проекта «Твой бюджет». На его реализацию планируется выделить 2 млн рублей.