«Комсомольская нагрузка». Александровские ворота Охтинских пороховых заводов взяла в аренду за рубль структура бизнесмена Игоря Водопьянова
Имущество Санкт-Петербурга реализовало по программе «Аренда за 1 рубль» Александровские ворота Охтинских пороховых заводов. Памятник арендует НИИ «Химволокно», 5 декабря сообщил комитет по охране памятников Петербурга. Компанию связывают с предпринимателем Игорем Водопьяновым.
В рамках программы «Аренда за 1 рубль» для памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, проводится поиск инвесторов. Арендатор обязан восстановить объект культурного наследия, после окончания работ он будет выплачивать 1 рубль в месяц за каждый квадратный метр.
На вопрос, что арендатор собирается делать с воротами, бизнесмен ответил:
«А … (не матерное, но ругательное слово, запрещенное Роскомнадзором. — Прим. ред.) его знает. Для начала чинить».
Он пояснил, что согласился взяться за памятник «по убедительной просьбе» председателя комитета по охране памятников Сергея Макарова и главы Красногвардейского района Евгения Разумишкина.
«Они вызвали меня и сказали: «Тебе нужны ворота». Я говорю: «Нет, мне не нужны ворота». «Нет-нет, тебе нужны ворота!». Я говорю: «Зачем они мне нужны?» «Пригодятся». Я говорю: «Ну ладно». Считайте, это комсомольская нагрузка», – пояснил предприниматель.
Плата на период восстановления ворот составит 6,3 тысячи рублей ежемесячно. Всего срок аренды составляет 49 лет. Ранее, напомним, найти арендатора для памятника безуспешно пытались в сентябре, однако желающих не оказалось. Ворота находятся в неудовлетворительном состоянии.
Реставрировать и приспосабливать памятники для современного использования — процесс долгий и затратный. Сложно представить, как можно использовать два небольших помещения ворот. При этом разработка проекта реставрации ворот в 2019 году победила в конкурсе проекта «Твой бюджет». На его реализацию планируется выделить 2 млн рублей.
Справка:
Александровские ворота, расположенные по адресу: улица Химиков, дом 20, лит. А, сооружение 1, были возведены в 1805 году по проекту архитектора Федора Демерцова после крупного пожара на Охтинском заводе в 1803 году. Интересно, что ворота не были проходными и располагались на территории завода. Существует версия, что их возвели для визита императора Александра I.
От построек автора Демерцова, по проектам которого восстанавливали завод после пожара, сохранились только ворота и церковь Александра Невского.