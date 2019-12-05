Госдума одобрила увеличение страховых выплат по ряду вкладов до 10 млн рублей

Госдума ФС РФ 5 декабря приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается увеличить максимальную сумму страховых выплат, которые выплачиваются гражданам при отзыве лицензии у банка, с 1,4 млн рублей до 10 млн рублей в ряде случаев. В том числе, выплаты могут быть увеличены, если на счетах в банке хранились средства от продажи недвижимости, полученные в форме субсидий гранты или наследство, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

В настоящий момент размер страхового возмещения физлицам, за исключением выплат физическим лицам по счетам эскроу, ограничен суммой 1,4 млн руб. При этом, как отмечают авторы законопроекта, на счетах физлиц в отдельных случаях (например, получение наследства, продажа различной недвижимости, получение грантов в форме субсидий т.п.) формируются на определенное время остатки в размерах, значительно превышающих установленный максимальный размер страхового возмещения.

«Если у банка отзывается лицензия, люди рискуют потерять свои средства. Поэтому для таких случаев предлагается установить максимальное страховое возмещение до 10 миллионов рублей», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Проектом закона также предлагается распространить страховую защиту на денежные средства некоммерческих организаций социальной направленности и иных общественно полезных организаций — за исключением некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Сумма возмещения по таким счетам не будет превышать 1,4 млн руб.



