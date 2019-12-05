Меркель решила «замять» тему с высылкой российских дипломатов накануне «нормандской четверки»

Федеральный канцлер Ангела Меркель в канун встречи "нормандской четверки" в Париже 9 декабря предпочла свернуть тему "шпионского скандала" с высылкой двух российских дипломатов из Берлина.

Напомним, накануне два сотрудника российского посольства были объявлены персонами нон грата МИДом ФРГ из-за недостаточного, по мнению германской стороны, сотрудничества российских властей по делу об убийстве гражданина Грузии.

5 декабря Ангела Меркель призвала воздержаться от спекуляций вокруг убийства гражданина Грузии в Берлине, пока Генпрокуратура ФРГ не закончила расследование происшедшего. Об этом она заявила по итогам переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

"Мы слышали, что у Генпрокуратуры есть начальное подозрение. Я не думаю, что есть смысл сейчас отвечать на спекулятивные вопросы, но нужно дождаться результатов работы Генпрокуратуры", – сказала федеральный канцлер.





Отвечая на вопрос, не станет ли высылка дипломатов из Германии препятствием для предстоящего саммита "нормандской четверки", Меркель отметила, что ей нечего добавить к заявлению, которое она сделала после саммита НАТО, пишет ТАСС. "Честно говоря, кроме того, что я вчера сказала, не могу ничего сообщить", – подчеркнула канцлер.

Как писала "Фонтанка", накануне в ходе пресс-конференции в Лондоне по итогам саммита НАТО Меркель заявила о том, что не считает, что высылка дипломатов негативно повлияет на встречу в "нормандском формате" в Париже. "Там речь пойдет об Украине и о том, как продвинуться вперед в минском процессе", – сказала Меркель.

В Париже 9 декабря должна состояться встреча президентов Франции, Украины, России и канцлера ФРГ по вопросам урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе.