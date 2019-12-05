В Петербурге открылся новый сервис по аренде квартир: «ПН-Аренда»

Setl Group

Компания «Петербургская Недвижимость» открыла направление «ПН-Аренда» для собственников жилья. Сервис предполагает полное сопровождение на всех этапах сдачи: от подготовки квартиры и профессиональной фотосъемки до заключения и продления договора аренды.

Чтобы сдать жилье в аренду, клиенту будет достаточно провести всего одну встречу со специалистом. Обустроить квартиру без хлопот позволит покупка готовой меблировки: ее стоимость — от 150 тысяч рублей. В комплект уже включена самая необходимая техника, изготовление занимает всего 21 рабочий день, а доставка, подъем на этаж, сборка и установка — входят в стоимость.

Для поиска арендаторов «Петербургская Недвижимость» разместит объявления в специальном разделе на spbrealty.ru, а также на крупных сайтах-агрегаторах. Кроме того, компания предложит аренду жилья покупателям, которые приобрели квартиры в строящихся домах и ждут заселения.

Показы квартиры будут проводиться в удобное для арендаторов время с 9 утра до 8 вечера семь дней в неделю. Чтобы гарантировать владельцу надежность съемщика, «Петербургская Недвижимость» проверит его с помощью собственной службы безопасности. Все договоры специалисты будут заключать дистанционно, а документы доставят собственнику с курьером. Клиентам также не придется следить за датами платежей и сроками заключения договора: об этом напомнят сотрудники компании.

Предложением могут воспользоваться все собственники квартир в жилых комплексах Setl Group после подписания акта приема-передачи.

«Петербургская Недвижимость» — эксклюзивный брокер всех объектов Setl Group.

Справка о холдинге Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»