Более 50 протоколов за нарушение ПДД числится за водителем «Ауди А7», устроившем краш-тест на Выборгском шоссе

Водитель «Ауди», уценивший, по последним данным, 11 машин на Выборгском шоссе в Петербурге 5 декабря, оказался любителем экстремальной езды. 42-летний мужчина пачками получал административные протоколы, и на путь исправления вставать не хотел.

По данным «Фонтанки», только за 2019 год петербуржец Алексей Долгов был наказан за нарушение правил дорожного движения свыше 50 раз. За 2018 год ситуация примерно такая же. Мужчина, которого считают виновником ДТП на Выборгском, очень любит скорость. Раньше он владел байками марок Bonneville и BMW, но с возрастом отдал предпочтение автомобилям. Ездил на Porsche Macan и Audi Q7, которую, судя по всему, и сдал на ремонт в автосалон перед днём икс.

5 декабря около 9:50 на Выборгском шоссе, 3, произошло массовое ДТП. По предварительной версии, водитель Audi A7, двигаясь во втором ряду в сторону центра, врезался сзади в стоящий перед пешеходным переходом «Мерседес». Затем А7 заскочил на газон разделительной полосы и, снеся опоры дорожного знака и светофора, влетел в очередь встречных машин, стоящих на разворот. Здесь первый удар принял на себя автомобиль, который до этого объехал всю очередь справа и встал перед ними. Его видеорегистратор зафиксировал ДТП – мчащий ему в лоб «снаряд», сметающий столбы. Хозяин регистратора признал, что нарушил ПДД, но, возможно, уберёг стоящие за ним транспортные средства от более тяжёлых повреждений.

Водителя А7 установили «спортивным» способом, по камерам. За рулём был 42-летний мужчина, рядом с ним была 25-летняя спутница. Очевидцы сообщили об алкогольном амбре, исходящем от пары.



