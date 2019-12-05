«Зенит» разделил Топонимическую комиссию. К вопросу переименования «Новокрестовской» вернутся позже

Топонимическая комиссия Петербурга 5 декабря не стала рекомендовать переименовывать станцию метро «Новокрестовская» в «Зенит». Однако, как сообщил «Фонтанке» председатель городского комитета по культуре Константин Сухенко, к этой теме вернутся после «более широкого обсуждения».

«Члены комиссии отметили важность участия в голосовании максимального числа петербуржцев, – говорится в официальном комментарии комитета по культуре. – Принимая во внимание общественную значимость вопроса, решение должно приниматься с учетом мнения большинства жителей города. В связи с этим сроки проведения опроса общественного мнения будут продлены».

Ранее сообщалось, что Топонимическая комиссия учтет данные соцопроса, голосование по которому шло на сайте городской администрации с 1 по 21 ноября, и его итоги не объявили. В самой комиссии неоднозначно отнеслись к идее, опасаясь обвинений в коррупции — в комментарии «Коммерсанту» об этом рассказывал Алексей Ерофеев.

Напомним, директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев пообещал, что расходы на переименование станции в случае соответствующего решения клуб возьмет на себя. И даже допустил изменение дизайна «Новокрестовской» в соответствии с символикой клуба. Интересно, что изначально представители ФК предлагали другое альтернативное название станции – «Зенитовская». И весной, согласно опросу «Агентства социальной информации Санкт-Петербурга», переименование поддержали 44 % опрошенных, против выступили 26%.



