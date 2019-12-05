Структура «Трансмашхолдинга» купила заброшенное здание напротив Главного штаба

Октябрьский электровагоноремонтный завод победил в аукционе на приобретение у Петербурга заброшенного здания на набережной Мойки, 26, за 461,6 млн рублей. Об этом 5 декабря сообщил Российский аукционный дом, на чьей электронной площадке состоялись торги.

Начальная стоимость лота составляла 399,6 млн рублей, на здание претендовали пятеро участников. ОЭВЗ, входящий в структуру АО «Трансмашхолдинг», победил, предложив цену в размере 461,6 млн рублей.

Лот — комплекс из трех зданий, расположенных по адресу: наб. Мойки, 26, литеры А, Б и Г. Их общая площадь составляет 4,1 тысячи кв. метров. А также земельный участок размером 2,4 тысячи «квадратов».

Здание не является памятников архитектуры.





«Мойка, 26, – буквально последний участок под застройку в центре Санкт-Петербурга, эксклюзивное место для реализации девелоперского проекта. В соответствии с градрегламентом по данному адресу возможно размещение гостиницы, апартаментов или офисов», – цитирует пресс-служба РАД замгендиректора аукционного дома Динару Усеинову.

Здание заброшено и находится в неудовлетворительном состоянии. В 2010 году город уже отдал здание за 146 млн рублей инвестору, который планировал открыть там гостиницу. АО «Санкт-Петербург девелопмент» получило недвижимость без торгов за 146 млн рублей. Однако позднее после протеста ФАС на то, что здание было передано без торгов, договор был расторгнут, и дом вернулся городу.