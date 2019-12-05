Граната взорвалась в руках петербуржца, когда он ремонтировал «фонарик»

Петербуржцу оторвало фаланги трех пальцев, когда он вскрыл «фонарик», доставшийся ему от умершего знакомого. Осветительный прибор при более внимательном осмотре оказался с признаками гранаты.

По информации «Фонтанки», поздно вечером 4 декабря телефон «112» набрала жительница дома №2 по Сестрорецкой улице. Она сообщила, что только что в руках ее супруга взорвался «металлический фонарик». Мужчине 67 лет оторвало фаланги трех пальцев, посекло плечо и бедро. В состоянии средней тяжести пострадавшего отправили в НИИ травматологии и ортопедии им. Р. Р. Вредена.

Когда в квартиру приехала следственно-оперативная группа, то сотрудники услышали такой рассказ: петербуржец вызвался отремонтировать люстру 62-летней соседке. От нее он и принес небольшой металлический фонарик, принадлежавший ее сыну-таксисту, умершему летом. Разбирая «фонарик», пенсионер увидел внутри него металлическое кольцо с усиками, отогнул эти усики и дернул за кольцо. Раздался взрыв.

С места происшествия изъяли запал ручной гранаты.



