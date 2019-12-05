При пожаре на Серебристом бульваре пострадали двое

При пожаре в одиннадцатиэтажном жилом доме на Серебристом бульваре, 27/2, пострадали два человека. Возгорание произошло днём 5 декабря.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, пожар начался в трёхкомнатной квартире на девятом этаже в 15:45. Подоспевшие сотрудники чрезвычайного ведомства локализовали возгорание к 16:16, к этому времени комнаты полыхали уже полчаса. Эвакуированы 10 человек, двоим жителям многоэтажки потребовалась медицинская помощь.

Накануне сотрудники Росгвардии спасли мужчину из огня в коммуналке на Невском проспекте ещё до приезда оперативных служб и вывели на улицу его соседей.



