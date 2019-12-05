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Происшествия
05.12.2019 16:32
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«Ауди», собравшей 14 машин на Выборгском шоссе, рулил мужчина. Установить это удалось «спортивным» способом

«Ауди», собравшей 14 машин на Выборгском шоссе, рулил мужчина. Установить это удалось «спортивным» способом

42-летний житель Петербурга был водителем Audi A7, разбившим 15 машин на Выборгском шоссе, 3, утром 5 декабря. Как стало известно «Фонтанке», специалистам ГИБДД пришлось использовать спецтехнику, чтобы это установить.

По нашей информации, то, что именно мужчина был за рулем иномарки, которую автосалон «Ауди» выдал на подмену ремонтируемой машине,  зафиксировали дорожные камеры. Дорожной полиции пришлось просмотреть записи с трассы, по которой Audi A7 двигалась со стороны Ленобласти в Петербург.

По словам очевидцев, столкновение привело к тому, что 25-летняя пассажирка машины оказалась у него на руках. Обоих госпитализировали. Говорят, что при осмотре медики и зеваки, которых немало скопилось у перекрытой аварией трассы, чувствовали запах алкоголя вокруг пары. Однако точно утверждать, что водитель и его пассажирка были нетрезвы, можно будет только после экспертизы, которую проведут в больнице, куда их доставили с травмами различной степени тяжести.


5 декабря около 9:50 на Выборгском шоссе, 3, произошло массовое ДТП. По предварительной версии, водитель Audi A7, двигаясь во втором ряду в сторону центра, врезался сзади в стоящий перед пешеходным переходом «Мерседес». Затем А7 заскочил на газон разделительной полосы и, снеся опоры дорожного знака и светофора, влетел в очередь встречных машин, стоящих на разворот. Здесь первый удар принял на себя автомобиль, который до этого объехал всю очередь справа и встал перед ними. Его видеорегистратор зафиксировал ДТП – мчащий ему в лоб «снаряд», сметающий столбы. Хозяин регистратора признал, что нарушил ПДД, но, возможно, уберёг стоящие за ним транспортные средства от более тяжёлых повреждений.

 

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