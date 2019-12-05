Ипотека нового времени - как купить квартиру, не отходя от компьютера

Больше 90% покупателей жилья так или иначе приходят к застройщику через интернет – они уже понимают, что хотят, ведь нужная информация об объекте в сети уже найдена. Передовые застройщики очень быстро освоили современные инструменты дистанционных продаж.

ГК «КВС»

Так, например, полноценный интернет-магазин квартир ГК «КВС» заработал весной этого года. Ранее было доступно только онлайн-бронирование, но с появлением сервиса в Росреестре, стало возможно совершить сделку по купле-продаже полностью онлайн, на условиях рассрочки от застройщика или стопроцентной оплаты. И теперь, с декабря при покупке квартир в объектах ГК «КВС» доступно онлайн-оформление ипотеки с полным сопровождением всех этапов. Посещение офиса застройщика и раньше было нужно в основном для оформления бумаг, а теперь клиентам и выходить из дома почти не потребуется.

Старший преподаватель кафедры информационных систем СПбГЭТУ «ЛЭТИ», генеральный директор диджитал-агентства RA-Studio Роман Нечитайленко, отметил несколько основных трендов в интернет–торговле. Прежде всего, рост аудитории и числа покупок в интернет-магазинах. Объем российского рынка интернет-торговли с 2010 года вырос более, чем в восемь раз, с 260 до 1657 млрд рублей в 2018 году (по данным АКИТ). По прогнозам, 2019 год принесет уже 2 179 млрд рублей. Еще один тренд- рост продаж в сложных тематиках. Уже больше 30% объема заказов в России приходится на дорогие товары: цифровая и бытовая техника, мебель. Люди все больше привыкают к онлайн-покупкам, и даже самые консервативные клиенты не боятся их совершать. Покупатель постоянно самообучается, и готов приобретать онлайн с экономией времени все более серьезные вещи – в том числе и квартиры. Такой стремительный переход торговли в «цифру» не мог не обратить на себя внимания прогрессивных игроков строительного рынка.

Если в мае этого года доля онлайн-продаж ГК «КВС» составляла 7%, то к ноябрю она уже выросла до 25%, а в планах компании довести долю сделок через интернет-магазин до 50% в следующем году. И ипотека будет этому способствовать больше всех.

Большинство объектов застройщика раскупают еще до окончания строительства – чем более ранняя стадия готовности у объекта, тем дешевле квартира. Поэтому готовые объекты в продаже найти сложно – только строящиеся.

Как рассказала генеральный директор ООО «КВС. Агентство недвижимости» Анжелика Альшаева, систему онлайн-продаж с ипотекой разрабатывали полгода. По ее словам, идея онлайн-продаж и в недвижимости уже лежала на поверхности – рынок рано или поздно все равно пришел бы к этому.

Процедура простая – выбрать объект и квартиру на сайте, добавить в корзину, заполнить анкету онлайн. Система сама предложит выбрать способ оплаты, условия по ипотечной программе и необходимые документы для подачи. Затем нужно загрузить документы для ипотеки, дождаться одобрения банка. У «Сбербанка» через передовую IT-систему для недвижимости Домклик.рф, например, это займет до пяти дней. Оставаться один на один с компьютером все равно не придется – менеджер компании позвонит подтвердить и уточнить детали сделки, а информация об одобрении придет в смс-сообщении. Затем остается подписать кредитный договор – время и отделение банка отобразится в личном кабинете. Документы по ДДУ тем временем отправляются на регистрацию в Росреестр – до подтверждения ничего платить не нужно. В целом сделка по ипотеке онлайн займет у клиента 7-12 дней, из которых 5-7 занимает регистрация в Росреестре. Все это время выбранная квартира стоит на брони, и никто ее не сможет «увести». Такая экономия времени несравнимый плюс по сравнению с традиционным способом покупки, особенно для иногородних клиентов- посещать офис застройщика больше нет необходимости.

ГК «КВС»

Сегодня в интернет-магазине ГК «КВС» доступно приобретение квартиры в ипотеку от двух банков – Сбербанка и ВТБ, далее их станет больше.

– Основное преимущество интернет-продаж – удобство и экономия времени, – отмечает Екатерина Подольская, начальник отдела по работе с партнерами головного отделения по Санкт-Петербургу Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк», – если еще 2 года назад для оформления ипотечной сделки клиент совершал в среднем от семи визитов банк и еще два раза ходил в МФЦ, то сейчас остается всего один итоговый визит в банк – для подписания договора. 33% клиентов уже сейчас подают заявки на ипотеку через Домклик.

Следующий шаг, которому стремятся банки – ускорить сроки рассмотрения документов на ипотеку. В Сбербанке с 19 часов довели это время до 3,5 часа, а скоро и вовсе хотят довести до одного часа.

По словам Анжелики Альшаевой, сегмент оналйн-продаж квартир будет только расти. Первичный рынок, в отличие от вторичного, более структурирован и унифицирован, здесь практически нет юридических рисков, клиенту проще оценить ликвидность покупки.





ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.

ПАО Банк ВТБ лицензия Центрального банка № 1000 от 08.07.2015г.

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