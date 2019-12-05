В Саратове по дороге к пациенту изнасиловали участкового терапевта. Напавшего отправили в колонию строгого режима

В колонию строгого режима отправил суд жителя Саратова за изнасилование врача поликлиники, которая шла к пациенту на своем участке.

О приговоре 5 декабря сообщает Следственный комитет. Еще не поздним вечером 16 сентября 2019 года — была только половина шестого — врач поликлиники шла по вызову на дом к пациенту в поселке Завокзальный. Женщина не смогла найти нужный адрес и обратилась за помощью к прохожему. Тот вызвался проводить доктора.

«По пути следования, убедившись, что поблизости никого нет, злоумышленник схватил женщину за шею, повалил на землю и совершил изнасилование, после чего с места преступления скрылся», – рассказали в ведомстве.

Когда врач заявила в полицию, по подозрению задержали ранее судимого 55-летнего местного жителя. Его отправили в колонию строгого режима на 5 с половиной лет.





Напомним, несколько дней назад в Красноярском крае рецидивист напал на участкового педиатра. Он избил врача, разбил его очки и повел к банкомату, чтобы тот снял с карты наличные. Истекающего кровью доктора спасли прохожие, которые спугнули налетчика. Медик попал в реанимацию.