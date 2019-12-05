На Невском таксист подрезал троллейбус и поплатился. На Рябовском «сообразили на троих»

В Петербурге 5 декабря продолжают устраивать массовые ДТП и собирать пробки. В центре затор собрал слишком резкий таксист.

Как сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на пересечении Невского проспекта с набережной канала Грибоедова «троллейбус отправил «Яндекс.Такси» в Volvo». Судя по фото, «рогатый» подбил поворачивавшую легковушку на светофоре. Из-за аварии движение по Невскому на некоторое время оказалось сильно затруднено, сообщали «Фонтанке» читатели.

В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» нашему изданию рассказали, что троллейбус №10 двигался от улицы Кораблестроителей к площади Восстания, и на светофоре перед ним со второго ряда направо на набережную пошел таксист. В результате троллейбус задел легковушку.

Авария произошла около 14 часов. Никто из людей не пострадал, и на движение троллейбусов она не повлияла, отметили в «Горэлектротрансе». В пресс-службе предприятия напоминают водителям, что трамваи, троллейбусы и автобусы – тяжелые, и остановить их мгновенно невозможно, а создание аварийных ситуаций приносит проблемы не только водителям, но и всем пассажирам.





Еще одна авария перед светофором произошла днем 5 декабря на Рябовском шоссе в сторону области, сообщают очевидцы в группе. Там столкнулись как минимум три машины: две легковушки и микроавтобус. «Я был в первой машине, – рассказал в комментариях участник группы Владимир. – 3 пострадавших».