СМИ: В Альпах обнаружили «тайную базу офицеров ГРУ». Они специализируются на убийствах и связаны с делом Скрипалей

Офицеры ГРУ России в 2014–2018 годах могли создать материально-техническую базу в департаменте Верхняя Савойя во Французских Альпах. Через неё прошли минимум 15 российских разведчиков, которые якобы специализируются на политических убийствах и прикреплены к спецчасти 29155, сообщает 5 декабря Le Monde.

Леволиберальная газета при этом ссылается на данные некоей «беспрецедентной слежки, начатой весной 2018 года британской, французской, швейцарской контрразведкой и их, в том числе американских, партнеров».

Газета отмечает, что подразделение под номером 29155 неоднократно связывали с попытками дестабилизировать ситуацию внутри Европейского союза, в том числе в Каталонии. Также, по мнению Le Monde, именно эту часть называли виновной в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Англии «Новичком».

Le Monde пишет, что базой во французских горах пользовались одни и те же люди, и попадали туда они по одной и той же схеме. Офицеры ГРУ якобы разъезжались по разным местам от Лондона и Москвы до городов Испании, а затем через некоторое время добирались до приальпийских населённых пунктов в районе Верхней Савойи, а уже оттуда заказывали машину до базы.

По мнению французских журналистов и их источников, из-за того, что во Франции никогда не замечали никаких операций тайного подразделения ГРУ, России было выгодно устроить лагерь именно на этой территории и не привлекать внимания местных властей. Из 15 имён якобы офицеров российской разведки, известных французской прессе, треть ранее не фигурировала в медийном пространстве. Это отмечает Meduza.



