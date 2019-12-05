Ещё одна Audi отметилась выездом на встречку. На Народного Ополчения пострадали трое

Три человека были госпитализированы в результате утренней аварии в Кировском районе Санкт-Петербурга. Там, как и позже на Выборгском шоссе, встречную машину протаранила «Ауди». В соцсетях находят ещё больше сходств между этими двумя авариями.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, 5 декабря около 7:15 на проспекте Народного Ополчения, 131, водитель «Ауди» выехал на встречную полосу и врезался в «Вольво». Водитель и пассажир «Ауди» получили травмы средней степени тяжести, водитель «Вольво» – лёгкие травмы.

Кадр из видео в vk.com/spb_today

На записи камеры видеонаблюдения, опубликованной в комментариях в «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», видно, как автомобиль вылетает на встречку на высокой скорости и, похоже, вообще не тормозит. У легковушки подкапотное пространство вмяло до лобового, отмечал подписчик паблика Константин. Евгений рассказывает, что в Volvo XC70 ехал его брат, а «Ауди» управляла якобы нетрезвая женщина, которой «дал порулить такой же бухой дружок». «Стрелка замерла на 100, по-моему. К счастью, все живы, но помяло знатно. Машина в тотал», – отмечает Евгений. Официального подтверждения этой информации нет, ГИБДД выясняет точные обстоятельства и степень вины участников.





Напомним, в Audi A7, собравшей 13-14 машин на Выборгском шоссе, тоже ехали мужчина и женщина. По словам очевидцев, за рулём находилась женщина (хотя в ГИБДД эту информацию подтвердить пока не могут). «Дорожный инспектор» пишет, что, по предварительным данным, водитель и пассажир А7 были без документов и с запахом алкоголя.