«Болельщикам «Спартака» нужна наша поддержка». Зачем фанаты «Зенита» помогают москвичам

Задержания футбольных фанатов после матча «Зенит» – «Спартак» привели к неожиданным последствиям. За гостей из Москвы, забыв о четвертьвековой войне, внезапно заступились люди с зенитовского Виража.

Дмитрий Коротаев/Коммерсантъ

Неравнодушные фанаты «Зенита» в минувший вторник обратились к правозащитникам с просьбой проверить условия содержания своих противников из «Спартака», задержанных после матча в прошедшее воскресенье. Они высказали опасение по поводу того, что некоторые сотрудники полиции могут быть болельщиками «Зенита», а значит, предвзято отнестись к гостям из Москвы. Нарушений не нашли, но у непосвященных возник вопрос: с каких пор фанаты «Зенита» жалеют «мясных».

«Спартак» и Бивол

Для начала «Фонтанка» узнала, за кого болеют те руководители ГУ МВД, кто приехал за новым начальником главка, и теперь может сказать уверенно – к «Спартаку» у них ничего личного, дело в произошедших на стадионе событиях в чем-то другом.

Безусловно, главная интрига заключалась в личном предпочтении начальника ГУ МВД генерала Романа Плугина. Наша редакция выяснила, что хоть он и был на игре «Зенит» – «Спартак», но его болельщицкие эмоции принадлежат петербургскому боксеру, чемпиону мира Дмитрию Биволу. На стадионе вместе с ним был московский полковник Веселов, который недавно перешел с должности начальника Центрального УМВД на пост заместителя начальника полиции главка. Веселов, как оказалось, вообще болеет только за хоккей. Кстати, замначальника главка Борисенко и начальник полиции Баранов, прибывшие на службу в Петербург также из Москвы, уверяют, что и их занимают лишь результаты сборной команды полиции по хоккею из Южного административного округа МВД столицы.





По ощущению «Фонтанки», честнее всех оказался начальник Управления экономической безопасности полковник Ульянов. Он как раз болеет за «Спартак», и как уже шутят в его структуре, «он бы, может, по-другому задерживал фанатов, но его экономика здесь ни при чем». Кстати, заместитель Ульянова, тоже из Москвы, полковник Кузяев болел раньше, а может быть и болеет до сих пор, за «Ротор Волгоград».

Несмотря на то, что главный герой этой истории, начальник Центра «Э» Владислав Шамко – петербуржец, «Фонтанка» узнала и о нем. Раньше он переживал за «Спартак-Аланию», а сегодня его коллеги говорят так: «Последнюю неделю от точно болеет за «Спартак».

«От Москвы до Карпат фанат фанату — друг и брат»

Позицию части фанатов «Зенита» высказал «Фонтанке» Павел Сергеев, один из старожилов виража. По его словам, ничего необычного в поддержке противников из «Спартака» нет.

– Болельщики «Спартака» для нас непримиримые враги во время и около футбольных матчей, – подчеркнул Павел в разговоре с «Фонтанкой». – Сейчас же ситуация складывается таким образом, что нужна фанатская поддержка, потому что ребята столкнулись с жесточайшей несправедливостью. Меня самого задержали в воскресенье. Я практически сутки просидел в 25 отделении. Но меня оправдали в зале суда, потому что сотрудники даже ничего толком не смогли сказать в мой адрес. Кого-то тоже оправдали, кому-то присудили штраф в 500 рублей — это нормально. Считаю, что так и должно быть. В тех случаях, когда ребята получили 7 суток, это уже вопиющая несправедливость. Мне позвонили мои друзья из Москвы и попросили их найти. Это было непросто. Сейчас мы подключили адвокатов и вообще всех-всех. Чему тут удивляться, я не понимаю. Вне матчей мы же все общаемся.

По мнению Павла, если бы подобная ситуация произошла в Москве с болельщиками «Зенита», фанаты «Спартака» поступили бы точно так же.

– Более того, они не раз помогали нашим парням в прошлом, – добавил петербургский фанат. – «От Москвы до Карпат фанат фанату — друг и брат» – есть такая старая кричалка. Даже если мы воюем, это не повод не быть человеком. У нас большой коллектив, и то, что у нас есть разногласия, не должно мешать помогать друг другу в сложных ситуациях. То, что арестовывали, это вообще ненормально. Все эти дела сфабрикованы полностью.





По примеру Голунова

Отметим, что с поддержкой спартаковским болельщикам выступили также фанаты ЦСКА — тоже давние соперники красно-белых по околофутболу. Другие пока не спешат высказываться. По мнению комментатора Василия Уткина — очень зря.

– Я не хочу быть злорадным, я не хочу быть зловещим, но, как показала практика последних месяцев и недель, останавливается это колесо очень неохотно, – подчеркнул Уткин. – Мы, журналисты, как-то раз остановили это колесо, когда дело коснулось нашего коллеги. И не потому, что он наш коллега — я говорю об Иване Голунове, – а потому, что мы хорошо знаем Ивана Голунова, и хорошо знаем, что это обвинение облыжно, огульно, стозевно и лайя. Позднее казус абсолютной несправедливости случился с актером московского театра, и актеры московских театров, включая самых-самых-самых, заступились за него и пошли с одиночными пикетами к соответствующему ведомству. Я ни к чему не призываю болельщиков, но я вот смотрю и жду. Болельщики пытались казаться единым если не коллективом, то по крайней мере сообществом. Я не призываю к протесту. Я просто анализирую события.

История с журналистом Иваном Голуновым, история с артистом Павлом Устиновым — многие их воспринимают как то, что журналисты вступаются только за своих, артисты — за своих. Нет, эта история совершенно про другое, про то, что своих не бросают, а не про то, что все остальные чужие. У болельщиков есть целый тур чемпионата России. Можно, в конце концов, придумать какую-то мирную, сугубо мирную и очень вежливую акцию в поддержку задержанных болельщиков.

Напугали

Официальные футбольные органы от комментариев в основном пока воздерживаются, пытаясь понять, что вообще произошло.

«Направили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу письмо с просьбой разъяснить ситуацию с задержанием болельщиков «Спартака». Ждем ответ. Других комментариев у нас нет», – заявили в пресс-службе РПЛ.

«РФС продолжает внимательно следить за ситуацией с задержаниями болельщиков, которые приехали на матч в Санкт-Петербурге. Воздержимся от оценок произошедшего до тех пор, пока не будут представлены официальные разъяснения правоохранительных органов. Безопасность и соблюдение прав болельщиков – приоритеты нашей работы», – подчеркнули в РФС.

В то же время известно, что фанаты других клубов уже побаиваются ездить в Петербург. В частности, заводящий «Динамо» после истории с заводящим «Спартака» решил пропустить игру с «Зенитом», которая пройдет 6 декабря на «Газпром Арене». По его словам, он лучше проведет 15 суток с женой и ребенком.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»