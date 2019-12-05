Ильхам Алиев распустил парламент Азербайджана

Президент Азербайджана 5 декабря распустил парламент страны и назначил внеочередные выборы в Милли меджлис на 9 февраля.

"Руководствуясь частью первой статьи 98.1 и пунктом 1 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики постановляю: распустить Милли меджлис Азербайджанской Республики пятого созыва. Назначить внеочередные выборы в Милли меджлис Азербайджанской Республики на 9 февраля 2020 года", – цитирует сайт президента соответствующее распоряжение Ильхама Алиева.

С инициативой роспуска Милли меджлиса выступили в конце прошлой недели депутаты от правящей партии "Ени Азербайджан" ("Новый Азербайджан", ПЕА), составляющие парламентское большинство. Они мотивировали это необходимостью поддержки курса реформ главы государства, преобразований законодательной власти и омоложения состава парламента. Эту инициативу поддержали также независимые и оппозиционные депутаты. 2 декабря парламент подавляющим большинством голосов принял обращение к президенту с просьбой о роспуске законодательного органа и назначении внеочередных выборов.



