Ирина Ган назначена заместителем руководителя администрации губернатора Петербурга

Александр Беглов назначил Ирину Ган, ранее последовательно занимавшую должность советника губернатора по СМИ и начальника аппарата, заместителем руководителя своей администрации.

В новом качестве она будет заниматься организацией исполнения поручений губернатора Санкт-Петербурга и получит дополнительные полномочия, в том числе будет координировать работу аппаратов вице-губернаторов.

«Новая должность не является публичной, она направлена на обеспечение исполнения поручений губернатора. За меня будут говорить результаты работы, точность и качество выполнения поставленных губернатором задач», – прокомментировала Ирина Ган назначение.

Ирина Ган пришла работать в Смольный в ноябре 2018 года, вскоре после назначения Александра Беглова исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга. До этого она работала директором центра управления проектами Высшей школы государственного управления РАНХиГС (2018), директором по работе с государственными органами и связям с общественностью компании Hearst Shkulev Media (2016-2018). Ранее много лет работала помощником министра образования и науки России (2004-2014), а карьеру начала журналистом в информационном агентстве «Интерфакс».



