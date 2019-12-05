Дипскандалы продолжаются: МИД РФ объявил персоной нон грата советника посольства Болгарии

Нота об объявлении советника посольства Болгарии в России персоной нон грата вручена послу Болгарии в Москве Атанасу Крыстину, сообщает 5 декабря МИД РФ.

"Данный шаг является ответной "зеркальной" мерой на решение властей Болгарии выслать из страны в октябре этого года российского дипломата", – указывается в документе.

В конце октября сообщалось о том, что спецслужбы Болгарии заподозрили сотрудника российской дипмиссии в Софии в сборе информации, которая представляла гостайну. Сообщалось о том, что к шпионажу может быть причастен первый секретарь посольства России в Софии. Он якобы интересовался получением информации не только про балканскую республику, но и про ЕС и НАТО. Взамен он предлагал «материальную выгоду».

Напомним, накануне ФРГ объявила персонами нон грата двух российских дипломатов. Федеральный канцлер Ангела Меркель объяснила, в чём дело.



