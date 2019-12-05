Глава Союза архитекторов Петербурга: СКК можно подготовить к чемпионату без сноса

Существуют решения, которые позволят реконструировать СКК «Петербургский» для проведения чемпионата мира по хоккею, не прибегая к демонтажу здания. Об этом 5 декабря заявил глава Союза архитекторов Петербурга Олег Романов в ходе депутатских слушаний по проекту концессионного соглашения по реконструкции арены в Мариинском дворце.

«Уже есть решения, которые могут позволить сохранить наружный облик СКК и мембрану. Я призываю уважаемых депутатов и участников заседания учесть это. Решения о реконструкции могут быть разные. Есть варианты, которые позволяют и сохранить, и одновременно развить этот комплекс до современного спортивно-концертного комплекса», – сообщил эксперт.





«Наше сообщество против любого варианта, который ведет к сносу», – подчеркнул Романов.





Справка:

В октябре Смольный объявил конкурс на реконструкцию СКК к чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Петербурге в 2023 году. Согласно документации, инвестору разрешено менять этажность, объем и внешний облик арены. В сентябре разрешение ГАТИ на проведение инженерно-геодезических испытаний и установку забора вокруг СКК получила компания «СКА-Арена». Это юрлицо единственное подало заявку на конкурс на реконструкцию. Компанию признали соответствующей условиям конкурса.

Инвестор получит объект в пользование на 55 лет, финансирование реконструкции «Петербургского» городом ограничится суммой не более 10 млрд рублей.

Против реконструкции активно выступают градозащитники и местные жители, которые уверены, что СКК ждет снос, более того, по их мнению, он уже фактически начался.

Ранее вице-губернатор Эдуард Батанов, рассказывая «Фонтанке» о проекте реконструкции СКК, заявил, что объект готовится к передаче инвестору, оттуда вывозится оборудование: «Концессионеру мы должны передать подготовленный к реализации объект. Соответствующий ГУП (ГУП «Петербургский СКК». – Прим. ред.) готовится к ликвидации».