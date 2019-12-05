Молодежный «Зенит» обыграл лидера первенства. Победу сине-бело-голубым принес сын ассистента Семака

Победой молодежной команды «Зенита» завершился матч 19 тура молодежного первенства против московского «Динамо» 5 декабря в Петербурге.

Победный гол на 29-й минуте забил Вадим Симутенков (сын тренера «Зенита» Игоря Симутенкова), реализовавший пенальти за фол против Ильи Вахания.

Одержав победу, «Зенит»-м набрал 33 очка и делит второе место с московским «Локомотивом».

10 декабря команда Константина Зырянова проведет заключительный матч календарного года — в Португалии зенитовцы сыграют с «Бенфикой»-м в рамках 6-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

Матч первых команд «Зенита» и «Динамо» пройдет в пятницу, 6 декабря, в Петербурге. Начало в 19:30. Эта игра также станет последней домашней встречей сине-бело-голубых в 2019 году.



